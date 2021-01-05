حملة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالبياضية في الأقصر

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مصراوي Masrawy

الأقصر- محمد محروس:

شن مركز ومدينة البياضية جنوبي محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وقاد الحملة اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، بمشاركة محسن ربيع نائب رئيس المدينة.

وشملت الحملة شوارع قسم الشرطة والذهبي والعصارة ومصطفى كامل، وأسفرت عن ضبط مقهى يقدم الشيشة، وجرى مصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقهى.

وشدد رئيس مدينة البياضية على المحال التجارية ومحلات الجزارة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والنظافة العامة.

كما شملت الحملة رفع الإشغالات والتحفظ على عدد من المضبوطات بحرم الطرق.