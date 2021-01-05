بعد وفاة مرضى.. النيابة تأمر بفحص أجهزة التنفس بمستشفى الحسينية في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

قررت نيابة الحسينية العامة، بإشراف المستشار حلمي عطا الله، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة لفحص أجهزة التنفس الاصطناعي بمستشفى الحسينية المركزي؛ بعد واقعة وفاة عدد من المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد داخل قسم العزل.

وكانت جهات التحقيق بنيابة شمال الشرقية، قررت صرف الشاب أحمد ممدوح، مصور الفيديو الخاص بوفاة حالات مرضى مصابي كورونا داخل قسم العزل بالعناية المركزة بمستشفى الحسينية المركزي، بعد سماع أقواله.

وسبق ونفى الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وجود مشكلة فى توريد الأكسجين إلى مستشفيات المحافظة.