لمواجهة كورونا.. إجازة مشروطة للعاملين بالتربية والتعليم في الفيوم

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مصراوي Masrawy

الفيوم– حسين فتحى:

قال الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اليوم الثلاثاء، إنه جرى تفويض مديري المدارس لمنح الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأعذار من السيدات، بقطاع التربية والتعليم لمواجهة جائحة كورونا.

وقال إن السيدات التي لديهن أطفال أقل من 12 عامًا، أو من تعانين من أمراض مزمنة عليهن تقديم المستندات الدالة على ذلك، وسيجري منحهن إجازة استثنائية بشكل فوري، وينطبق ذلك على أصحاب الأمراض المزمنة من الرجال .

وقال وكيل الوزارة، إن القرار يطبق على كافة العاملين بقطاع التربية والتعليم بالمحافظة، سواء من المعلمين أو الإداريين أو العمال.