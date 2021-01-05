محافظ القليوبية يتابع تطوير محور طريق شركات البترول بمسطرد

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، والقطاعات الثلاثة للطريق بدءًا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد.

وتابع المحافظ مع مهندسي الموقع مستجدات الأعمال، وجرى الانتهاء من وضع طبقة الأساس في جميع القطاعات، وجاري رصف الطريق الرئيسي بمسطرد والطرق البديلة بعزبة أفندينا.

وأبدى المحافظ بعض الملاحظات على أماكن وضع أعمدة الإنارة، مشددًا على مهندسي المشروع بضرورة الالتزام بالموعد المحدد للانتهاء من أعمال التطوير.

رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، ومهندسي المشروع.