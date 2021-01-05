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بالصور.. تغريم 204 أشخاص لعدم ارتداء الكمامة بالإسكندرية

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بالصور.. تغريم 204 أشخاص لعدم ارتداء الكمامة بالإسكندرية بالصور.. تغريم 204 أشخاص لعدم ارتداء الكمامة بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

11:53 ص الثلاثاء 05 يناير 2021

الإسكندرية– محمد عامر:

واصلت أحياء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تطبيق الغرامات الفورية ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد– 19".

واستهدفت الحملات التأكد من ارتداء الكمامة في المصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي والميكروباص والتاكسي والمحال التجارية.

وأسفرت الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن تحصيل غرامة فورية بقيمة 50 جنيهًا لعدد 204 أشخاص لعدم ارتداء الكمامة، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 456 لسنة 2020.

وطبقت الغرامات المشار إليها بواقع "80 ببرج العرب، 31 بحي الجمرك، 42 بحي غرب، 15 بحي العامرية أول، 11 بحي العامرية ثان، 18 بحي وسط، 7 بحي المنتزه ثان".

بينما أسفرت الحملات عن تشميع 27 منشأة "كافيهات ومطاعم ومحال تجارية"، بأحياء وسط والمنتزه ثان وشرق والجمرك، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية لمواجهة .

ووفقًا لمجلس الوزراء، تُحصل غرامة فورية بقيمة 50 جنيهًا على غير الملتزم بارتداء الكمامة، وغرامة فورية بقيمة 4 آلاف جنيه للمنشآت المخالفة، مع إغلاق المنشأة إداريًا أسبوع.

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مصراوي Masrawy

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