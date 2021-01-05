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"الوزراء": تخفيض الطيران الداخلي بدءًا من 15 يناير حتى نهاية فبراير

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"الوزراء": تخفيض أسعار الطيران الداخلي بدءًا من 15 يناير حتى نهاية فبراير "الوزراء": تخفيض الطيران الداخلي بدءًا من 15 يناير حتى نهاية فبراير

مصراوي Masrawy

12:07 م الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب- محمد سامي:

قال مجلس الوزراء، في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه أُحيط بالمبادرة الخاصة بتخفيض الطيران الداخلي، والتي تحمل عنوان "شِّتى في "؛ تحفيزًا للسياحة الداخلية، على أن يبدأ تنفيذها من يوم الجمعة الموافق 15 يناير الجاري، وتستمر حتى يوم الأحد 28 فبراير المقبل.

تأتي تلك المبادرة في إطار جهود الدولة لدعم قطاع السياحة، وبحث سبل التعاون التي من شأنها تنشيط السياحة الداخلية لمختلف المقاصد السياحية على مستوى الجمهورية؛ حيث تم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية التي ضمت كلًّا من وزيري السياحة والآثار والطيران، بالإضافة إلى ممثلي اتحاد الغرف السياحية، وغرف المنشآت الفندقية، وتم الاتفاق على أن تقوم الشركة الوطنية "مصر للطيران" بتحديد سعر مخفض لبيع تذاكر الطيران للمقاصد السياحية، كما تم الاتفاق على قيام الفنادق الموجودة بتلك المقاصد بطرح أسعار تشجيعية؛ بما يُسهم في تشجيع حركة السفر.

واعتمد مجلس الوزراء تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بشأن طلب محافظة أسوان البيع بطريق الاتفاق المباشر لقطعة أرض مساحتها 222م2، بطريق السادات كبديل عيني عن قطعة الأرض بمساحة 236.75 م2 الكائنة بناحية الشيخ هارون، الملاصقة لمسجد عبود؛ لضمها إلى هذا المسجد.

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