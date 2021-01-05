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: خدمات جديدة بالمجان لأسر شهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية

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الحكومة: خدمات جديدة بالمجان لأسر شهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية : خدمات جديدة بالمجان لأسر شهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية

مصراوي Masrawy

12:04 م الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شُهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

يأتي ذلك في إطار استمرار دعم الدولة للفئات التي يشملها الصندوق برعايته، حيث نص التعديل على تقديم خدمات جديدة بالمجان لهذه الفئات تتضمن توفير الاشتراك والتجديد المجاني في مراكز الشباب والأندية، والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والأنشطة الرياضية المختلفة، وإتاحة الدخول المجاني لكافة المتاحف والمتنزهات، والحدائق، والمسارح، وقصور الثقافة التابعة للدولة. ​

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