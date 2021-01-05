مصدر أمني يكشف حقيقة وجود وفيات وإصابات بـ "كورونا" بين نزلاء السجون

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمني ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن الادعاء بانتشار فيروس "كورونا" بين نزلاء السجون ووفاة عدد من النزلاء نتيجة الاشتباه في إصابتهم بفيروس "كورونا مؤكداً أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة، ولم يتم رصد ثمة حالات اشتباه أو إصابة أو وفاة بسبب فيروس كورونا داخل السجون المصرية.

وأوضح المصدر أن ذلك يأتي ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب ومحاولة تأليب الرأي العام مشدداً على أن قطاع السجون يقدم كافة أوجه الرعاية الصحية للنزلاء، ويتم مراعاة كافة التدابير الوقائية والاحترازية داخل السجون.