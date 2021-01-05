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وزير الداخلية يوافق على زيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة عيد الميلاد المجيد

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وزير الداخلية يوافق على زيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة عيد الميلاد المجيد وزير الداخلية يوافق على زيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة عيد الميلاد المجيد

مصراوي Masrawy

12:03 م الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب – علاء عمران:

وافق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على منح جميع السجناء زيارة استثنائية الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء بمناسبة قرب الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2021، وعلى ألا تحتسب تلك مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية وقواعد التباعد الإجتماعى بين النزلاء والزائرين وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 9/1/2021 وحتى يوم الأحد الموافق 24/1/2021 .

وأكدت الوزارة حرصها على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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