أخبار عاجلة

موجة ثلوج كثيفة تضرب اليابان.. وتقطّع السبل بأكثر من ألف مركبة (صور وفيديو) -
ضبط 4 أشخاص حاولوا قتل شخص ثأرا من شقيقه في القاهرة -
ضبط شخص بحوزته 65 أسطوانة أكسجين مجهولة المصدر في القاهرة -
الداخلية تواصل التيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية -
تُستخدم لعلاج مصابي كورونا .. ضبط شخص بحوزته 150 أسطوانة غاز في القاهرة -
سقوط عصابة الآثار المُقلدة للنصب على مواطنين في الجيزة -
الراجحي يتقدم للمركز الثاني.. "السابعة" ماراثونية وعلى السائقين إصلاح أعطالهم بأنفسهم -
وزارة العدل: إصدار 4.5 ملايين وكالة إلكترونية خلال عامين -
"الباحص": في أعناقنا رسالة سامية لتقديم منتج إعلامي مؤثر يحاكي الواقع التعليمي -
"مآسي الجو" بين الغموض والصواريخ.. نظرة على كوارث الطيران في آخر 5 سنوات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 670 أسطوانة أكسجين قبل بيعها في السوق السوداء لمرضى كورونا بكفر الشيخ

Print
ضبط 670 أسطوانة أكسجين قبل بيعها في السوق السوداء لمرضى كورونا بكفر الشيخ ضبط 670 أسطوانة أكسجين قبل بيعها في السوق السوداء لمرضى كورونا بكفر الشيخ

مصراوي Masrawy

12:01 م الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، من ضبط 670 إسطوانة أكسجين مُعبئة بكفر الشيخ قبل بيعها فى السوق السوداء لمرضى كورونا

أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث بمديرية أمن كفر الشيخ قيام شخصين تاجرى خردة - مُقيمان بدائرة مركز شرطة الرياض، بالاتجار غير المشروع في أسطوانات الأكسجين وتجميعها من مصادرها بقصد إعادة بيعها وتداولها بالسوق السوداء بأزيد من سعرها المتداول بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية وأمكن ضبطهما وبحوزة الأول 500 أسطوانة أكسجين معبأة داخل مخزن "غير مرخص"، وبحوزة الثاني 170 أسطوانة أكسجين معبأة، قاما بتجميعها ومزاولة نشاط الاتجار بها بدون ترخيص.

بمواجهتهما أقرا بتحصلهما على تلك الأسطوانات من مصنع تعبئة - كائن بمدينة بلطيم بدائرة مركز شرطة البرلس ملك صاحب مصنع تعبئة أسطوانات أكسجين - مقيم بكفر الشيخ مقابل مبلغ مالي وإعادة بيعها مرة أُخرى.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

أصغر جزار في مصر يحلم بكلية الهندسة

أصغر جزار في مصر يحلم بكلية الهندسة

استئناف المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

استئناف المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

شبكة عيون الإخبارية