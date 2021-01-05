إسرائيل توافق على استخدام لقاح موديرنا المضاد لكورونا

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مصراوي Masrawy

تل أبيب - (د ب أ):

أعلنت شركة موديرنا الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية أن إسرائيل صرحّت باستخدام اللقاح الذي انتجته الشركة ضد فيروس كورونا، لتصبح بذلك إسرائيل الدولة الثالثة في العالم التي تسمح باستخدامه.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنها قامت بتأمين ستة ملايين جرعة من لقاح موديرنا، مضيفة أنه من المتوقع أن يبدأ تسليم اللقاح لإسرائيل "قريبا".

وكانت الولايات المتحدة وكندا قد وافقتا بالفعل على استخدام لقاح موديرنا.

وبدأت إسرائيل في 20 ديسمبر حملة للتلقيح ضد كورونا، مستخدمة لقاح فايزر/بيونتيك.

ووفقا لموقع "أور وورلد إن داتا" البحثي فإن إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها نحو تسعة ملايين نسمة، هي الرائدة حول العالم في عدد الأشخاص الذين تم تلقيحهم بالنسبة لكل مئة فرد من المقيمين فيها، تليها البحرين وبريطانيا.

وأعلن وزير الصحة يولي إدلشتاين في ساعة مبكرة من صباح اليوم أن نحو مليون و370 ألف إسرائيلي تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح.

ورغم ذلك، تجاوز عدد الإصابات اليومية الثمانية آلاف، للمرة الأولى منذ سبتمبر.

وسجلت وزارة الصحة 8308 إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس، حيث جاءت 7.6% من إجمالي الاختبارات التي تم إجراؤها أمس إيجابية.

وكتب وزير الصحة على موقع تويتر: "أذكركم: التطعيم الكامل يتحقق بعد أسبوع فقط من الجرعة الثانية"، مضيفا :"الإصابات ترتفع بشكل صاروخي، وبالتالي فلا مفر للأسف من الإغلاق الكامل والسريع."