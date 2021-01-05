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مصراوي Masrawy

بيروت - (د ب أ):

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية اليوم الثلاثاء بقرار فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر.

وثمنت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" ، جهود دولة الكويت في هذا المجال، متمنية أن "تساهم هذه الخطوة في تحقيق الاستقرار في المنطقة وضمان الأمن والازدهار للبلدان العربية".

وكانت الكويت أعلنت التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر اعتبارا من مساء أمس الاثنين.