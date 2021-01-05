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لبنان يرحب بقرار فتح الحدود بين وقطر

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لبنان يرحب بقرار فتح الحدود بين السعودية وقطر لبنان يرحب بقرار فتح الحدود بين وقطر

مصراوي Masrawy

12:05 م الثلاثاء 05 يناير 2021

بيروت - (د ب أ):

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية اليوم الثلاثاء بقرار فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بين المملكة العربية ودولة قطر.

وثمنت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" ، جهود دولة الكويت في هذا المجال، متمنية أن "تساهم هذه الخطوة في تحقيق الاستقرار في المنطقة وضمان الأمن والازدهار للبلدان العربية".

وكانت الكويت أعلنت التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر اعتبارا من مساء أمس الاثنين.

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