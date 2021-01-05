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مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الثلاثاء، إلى مطار العُلا، فيما يتوافد قادة وفود ورؤساء الخليج لحضور القمة الخليجية الـ41 بالسعودية.

وفور وصول تميم، هرع ليُعانق ويحتضن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بينما حرصا الاثنان على ارتداء الكمامة في إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا المُستجد. واستقبله بن سلمان بعبارات ترحيبية: "يالله حيّه.. يالله حيه.. نورت المملكة..".

ويُعتقد أن تساهم العُلا في "لم شمل" فرقاء الخليج بعد أكثر من 3 أعوام على الأزمة مع قطر.

وأجرى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد اتصالًا مع أمير قطر وولي العهد السعودي، أمس الاثنين، وتم التأكيد خلاله على "لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة بين الدول الخليجية".

واستجابة لطلب أمير الكويت، وافقت السعودية على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية مع قطر، الليلة الماضية، في خطوة ترسم أجواء إيجابية لقمة العلا الخليجية المُرتقبة.

كانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في يونيو من عام 2017 قطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر، وسط اتهامات لها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.