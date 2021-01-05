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موجة ثلوج كثيفة تضرب اليابان.. وتقطّع السبل بأكثر من ألف مركبة (صور وفيديو)
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الأحد 10 يناير 2021 12:58 مساءً
ضبط 4 أشخاص حاولوا قتل شخص ثأرا من شقيقه في القاهرة
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الأحد 10 يناير 2021 12:58 مساءً
ضبط شخص بحوزته 65 أسطوانة أكسجين مجهولة المصدر في القاهرة
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الأحد 10 يناير 2021 12:58 مساءً
الداخلية تواصل التيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية
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الأحد 10 يناير 2021 12:58 مساءً
تُستخدم لعلاج مصابي كورونا .. ضبط شخص بحوزته 150 أسطوانة غاز في القاهرة
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الأحد 10 يناير 2021 12:58 مساءً
سقوط عصابة الآثار المُقلدة للنصب على مواطنين في الجيزة
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الأحد 10 يناير 2021 12:58 مساءً
الراجحي يتقدم للمركز الثاني.. "السابعة" ماراثونية وعلى السائقين إصلاح أعطالهم بأنفسهم
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الأحد 10 يناير 2021 12:43 مساءً
وزارة العدل: إصدار 4.5 ملايين وكالة إلكترونية خلال عامين
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الأحد 10 يناير 2021 12:43 مساءً
"الباحص": في أعناقنا رسالة سامية لتقديم منتج إعلامي مؤثر يحاكي الواقع التعليمي
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الأحد 10 يناير 2021 12:43 مساءً
"مآسي الجو" بين الغموض والصواريخ.. نظرة على كوارث الطيران في آخر 5 سنوات
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الأحد 10 يناير 2021 12:43 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
أسهل وأسرع طريقة لعمل كفتة الآيس كريم - مطبخ هالة
مصر
Al Nahar TV
الثلاثاء 05 يناير 2021 12:23 مساءً
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