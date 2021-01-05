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لليوم الثاني.. أجهزة الأمن تُحرر 21 ألف مخالفة غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة

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لليوم الثاني.. أجهزة الأمن تُحرر 21 ألف مخالفة غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة لليوم الثاني.. أجهزة الأمن تُحرر 21 ألف مخالفة غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة

مصراوي Masrawy

11:44 ص الثلاثاء 05 يناير 2021


كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 20986 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 19874 واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 1112 لعدم سداد الغرامة المقررة وتحرير 703 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق وضبط 238 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 1684 أرجيلة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

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