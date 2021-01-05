أبرزها فرحة طفل.. شاهد فيديوهات أفراح الخليجيين بفتح الحدود

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منها تغريدة لاعب قطري لأمه بمكة.. لا صوت يعلو على "#المصالحة_الخليجية"

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر ردة فعل طفل على أنباء فتح المعابر الحدودية بين المملكة العربية السعودية وقطر؛ فيما أصبح وسم "المصالحة الخليجية" الأكثر تداولًا في الدول المعنية بهذا الملف.

وحسب موقع "سي إن إن" بالعربية، نشر منصور الضبعان مقطع الفيديو الذي لا يمكن التأكد من مكان أو تاريخ تصويره، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق قال فيه: "فتح الحدود يقول: فتحت.. يله خنروح! فرحة شعب".

وعلّق الأكاديمي السعودي "تركي الحمد" على مقطع الفيديو بتغريدة قال فيها: "بالفعل فرحة شعب يعبّر عنها هذا الصغير بعفوية.. فرحة تستحق أن تدوم، بتطهير قطر من الترك والملالي والإخوان، فعسى أن يتم ذلك".

وسم "#المصالحة_الخليجية"

وحسب موقع "الحرة"، فقد أصبح وسم "#المصالحة_الخليجية" الأكثر تداولًا في دول الخليج.

وانتشرت على موقع "تويتر"، فيديوهات عدة، لسعوديين وقطريين يحتفلون بعد سماعهم خبر فتح الحدود، وأخرى لمظاهر الاحتفال وإطلاق الألعاب النارية في سماء السعودية.

وأعربت مجموعة من الشخصيات البارزة وناشطون -عبر موقع "تويتر"- عن تمنياتهم بأن تحمل خطوة المصالحة بداية لعام جديد لمنطقة الخليج العربي؛ فعلى موقع "تويتر"، غرد الفنان الإماراتي حسين الجسمي، قائلًا: "اللهم يا جامع الناس اجمع شمل أسرتنا".

تغريدة لاعب قطري لأمه بمكة

وسرقت تغريدة للاعب كرة القدم القطري، إسماعيل محمد، الأضواءَ قال فيها: "ابشري يايمه لقانا قريب"؛ في إشارة إلى زيارة مرتقبة له للسعودية؛ وذلك من أجل لقاء والدته التي تقيم في مدينة مكة؛ وفقًا لمغردين شاركوه فرحته".

وفي سياق متصل، قالت الإعلامية علا الفارس: "مبروك للشعوب الخليجية والعربية فتح الأجواء بين قطر والسعودية، خطوة هامة وضرورية على طريق المصالحة؛ فالشعوب أكثر مَن تضرر من الأزمة المشؤومة، نسأل الله القدير أن يُصلح ذات البين، وأن يجمع الشمل لما فيه صالح البلاد والعباد، وأن يجعلها فاتحة خير على المنطقة بأسرها في العام الجديد".

كما خص بعضُ المغردين دولة الكويت بالشكر على جهودها في الوصول إلى الاتفاق؛ مستذكرين أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ويذكر أن التليفزيون السعودي أعلن، مساء الاثنين، موافقة المملكة على فتح الأجواء والحدود مع قطر؛ فيما قال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: إن القمة الخليجية المرتقبة في مدينة العلا؛ ستكون فرصة لأجل "لمّ الشمل الخليجي".

كما أعلنت وسائل إعلام قطرية، أن أول طائرة للدوحة دخلت الأجواء السعودية الليلة؛ وذلك لأول مرة منذ يونيو 2017.