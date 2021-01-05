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"الخطوط" توفر نصف مليون مقعد خلال إجازة منتصف العام الدراسي

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"الخطوط" توفر نصف مليون مقعد خلال إجازة منتصف العام الدراسي "الخطوط" توفر نصف مليون مقعد خلال إجازة منتصف العام الدراسي
جنّدت طاقاتها لتأمين المتطلبات التشغيلية وعلى رأسها الإمكانيات البشرية

نفّذت الخطوط ، خطتها التشغيلية للرحلات الداخلية خلال إجازة منتصف العام الدراسي، التي يستمر العمل بها حتى يوم الأحد 4 جمادى الآخرة؛ حيث شغلت أكثر من (4.6) آلاف رحلة بين مختلف المحطات الداخلية، بزيادة (5%)؛ فيما يتجاوز إجمالي السعة المقعدية (552.9) ألف مقعد بزيادة تبلغ نسبتها (12%).

وأكملت "السعودية" جميع استعداداتها لتوفير كل ما من شأنه خدمة الضيوف وفي مقدمتها الصيانة والتموين والشحن والخدمات الأرضية، وجنّدت طاقاتها لتأمين المتطلبات التشغيلية المتمثلة في توفير الإمكانيات البشرية والآلية اللازمة لتنفيذ الخطة.

وأسهمت خطط استثمار الأسطول الجديد لـ"السعودية" -إلى جانب المتابعة الدقيقة والمراجعة الدائمة للخطة التشغيلية على مدار العام وفي مواسم الذروة- في توفير السعة المقعدية اللازمة؛ مما أسهم بشكل مباشر في حل أزمة الحجوزات، وعدم توفر مقاعد على الرحلات الداخلية.

يُذكر أن الخطوط السعودية مستمرة في تطبيق الإجراءات الوقائية كافة، التي من شأنها الحفاظ على سلامة الضيوف والموظفين؛ وذلك في إطار الوقاية من المستجد، بما يشمل جميع مراحل السفر للضيوف سواء عند تنفيذ الحجز وإصدار التذكرة وبطاقة صعود الطائرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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