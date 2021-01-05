أخبار عاجلة

موجة ثلوج كثيفة تضرب اليابان.. وتقطّع السبل بأكثر من ألف مركبة (صور وفيديو) -
ضبط 4 أشخاص حاولوا قتل شخص ثأرا من شقيقه في القاهرة -
ضبط شخص بحوزته 65 أسطوانة أكسجين مجهولة المصدر في القاهرة -
الداخلية تواصل التيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية -
تُستخدم لعلاج مصابي كورونا .. ضبط شخص بحوزته 150 أسطوانة غاز في القاهرة -
سقوط عصابة الآثار المُقلدة للنصب على مواطنين في الجيزة -
الراجحي يتقدم للمركز الثاني.. "السابعة" ماراثونية وعلى السائقين إصلاح أعطالهم بأنفسهم -
وزارة العدل: إصدار 4.5 ملايين وكالة إلكترونية خلال عامين -
"الباحص": في أعناقنا رسالة سامية لتقديم منتج إعلامي مؤثر يحاكي الواقع التعليمي -
"مآسي الجو" بين الغموض والصواريخ.. نظرة على كوارث الطيران في آخر 5 سنوات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

شكري يصل إلى لحضور القمة الخليجية

Print
شكري يصل إلى السعودية لحضور القمة الخليجية شكري يصل إلى لحضور القمة الخليجية

مصراوي Masrawy

11:33 ص الثلاثاء 05 يناير 2021

وكالات:

وصل سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، إلى محافظة العلا بالسعودية للمشاركة في اجتماع الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي، حسبما أعلنت الخارجية على حسابها الرسمي عبر تويتر.

ووصلت وفود الإمارات والبحرين وعمان والكويت إلى العلا، وكان في مقدمة مُستقبليهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، غادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد. لحضور القمة.

وأعلنت الكويت، أمس، أن وقطر اتفقتا على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية، ما يزيد الآمال بأن تنهي القمة التوترات الخليجية مع قطر.

كانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في يونيو من عام 2017 قطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر، وسط اتهامات لها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

أصغر جزار في مصر يحلم بكلية الهندسة

أصغر جزار في مصر يحلم بكلية الهندسة

استئناف المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

استئناف المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

شبكة عيون الإخبارية