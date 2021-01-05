تشميع 15 مركزًا للدروس الخصوصية في البحيرة

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مصراوي Masrawy

البحيرة- أحمد نصرة:

نفذت الوحدات المحلية بعدد من مراكز محافظة البحيرة، حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، أسفرت عن إغلاق 18 مقرًا للدروس الخصوصية.

وجرى إغلاق 6 مراكز للدروس الخصوصية في كوم حمادة بقرى "شابور، سلامون، كفر سلامون، وكفر مجاهد"، وإغلاق 9 مراكز في البيضا، وزهرة بكفر الدوار.

جاء ذلك تنفيذًا لقرار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة رقم 354 لسنة 2020 للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.