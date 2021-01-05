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بالصور- محافظ أسوان: رفع آثار حادث طريق "أسوان- القاهرة"

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بالصور- محافظ أسوان: رفع آثار حادث طريق "أسوان- القاهرة" بالصور- محافظ أسوان: رفع آثار حادث طريق "أسوان- القاهرة"

مصراوي Masrawy

11:37 ص الثلاثاء 05 يناير 2021

أسوان– إيهاب عمران:

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنه جرى رفع آثار حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل، بالطريق الصحراوي الغربي "أسوان- القاهرة"، والذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 17 آخرين.

وأكد المحافظ أن الطريق الصحراوي لم يشهد أي إغلاق "جزئي أو كلي" نتيجة الحادث، وجرى رفع الأتوبيس رقم (ب. ي. ج ١٢٩) والسيارة النقل رقم (هـ. س.ل ٢١٥٨) من نهر الطريق فور وقوع الحادث، مناشدًا السائقين المترددين على الطرق السريعة الالتزام بالسرعات المقررة والقواعد والإرشادات المرورية لتفادي وقوع أي تهدد أرواحهم وسلامتهم.

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