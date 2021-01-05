بالصور- محافظ أسوان: رفع آثار حادث طريق "أسوان- القاهرة"

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مصراوي Masrawy

أسوان– إيهاب عمران:

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنه جرى رفع آثار حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل، بالطريق الصحراوي الغربي "أسوان- القاهرة"، والذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 17 آخرين.

وأكد المحافظ أن الطريق الصحراوي لم يشهد أي إغلاق "جزئي أو كلي" نتيجة الحادث، وجرى رفع الأتوبيس رقم (ب. ي. ج ١٢٩) والسيارة النقل رقم (هـ. س.ل ٢١٥٨) من نهر الطريق فور وقوع الحادث، مناشدًا السائقين المترددين على الطرق السريعة الالتزام بالسرعات المقررة والقواعد والإرشادات المرورية لتفادي وقوع أي حوادث تهدد أرواحهم وسلامتهم.