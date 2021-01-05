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أزمة استمرت عامين.. تخصيص أرض لمحطة معالجة صرف صحي بشبين القناطر

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أزمة استمرت عامين.. تخصيص أرض لمحطة معالجة صرف صحي بشبين القناطر أزمة استمرت عامين.. تخصيص أرض لمحطة معالجة صرف صحي بشبين القناطر

مصراوي Masrawy

11:36 ص الثلاثاء 05 يناير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أنهت أجهزة محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، أزمة تخصيص قطعة أرض لإقامة محطة صرف صحي تخدم 7 قرى بشبين القناطر، والتي استمرت لعامين.

وشهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء فخر الدين العربي مدير الأمن، إجراءات استلام قطعة أرض بمساحة 3 أفدنة في حوض الهضيبي رقم 10 بزمام عرب الصوالحة بشبين القناطر.

وتخدم المحطة الجديدة قرى ( تل بني تميم، كفر سليمان الور، كفر سعد بحيري، كفر الشرفا، منشأة الكرام، كفر الشيخة سالمة، كفر الصهبي).

وتبلغ طاقة المحطة ٢٠ ألف متر٣/يوم، بتكلفة إنشاء تقديرية 200 مليون جنيه، وجرى تسليم الأرض إلى مسئولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2546 فى 22 أكتوبر 2019، لنزع ملكية الأرض للمنفعة العامة.

وجاءت إجراءات التسليم بحضور كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء خالد محمدي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، والمهندس خالد عبدالعزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والمهندسة هالة عبدالمنعم مدير مديرية المساحة بالقليوبية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

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