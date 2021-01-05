أخبار عاجلة

موجة ثلوج كثيفة تضرب اليابان.. وتقطّع السبل بأكثر من ألف مركبة (صور وفيديو) -
ضبط 4 أشخاص حاولوا قتل شخص ثأرا من شقيقه في القاهرة -
ضبط شخص بحوزته 65 أسطوانة أكسجين مجهولة المصدر في القاهرة -
الداخلية تواصل التيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية -
تُستخدم لعلاج مصابي كورونا .. ضبط شخص بحوزته 150 أسطوانة غاز في القاهرة -
سقوط عصابة الآثار المُقلدة للنصب على مواطنين في الجيزة -
الراجحي يتقدم للمركز الثاني.. "السابعة" ماراثونية وعلى السائقين إصلاح أعطالهم بأنفسهم -
وزارة العدل: إصدار 4.5 ملايين وكالة إلكترونية خلال عامين -
"الباحص": في أعناقنا رسالة سامية لتقديم منتج إعلامي مؤثر يحاكي الواقع التعليمي -
"مآسي الجو" بين الغموض والصواريخ.. نظرة على كوارث الطيران في آخر 5 سنوات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. انقلاب سيارة محملة بـ7 أطنان "كنتالوب" بصحراوي أسيوط

Print
بالصور.. انقلاب سيارة محملة بـ7 أطنان "كنتالوب" بصحراوي أسيوط بالصور.. انقلاب سيارة محملة بـ7 أطنان "كنتالوب" بصحراوي أسيوط

مصراوي Masrawy

11:30 ص الثلاثاء 05 يناير 2021

أسيوط- محمود عجمي:

انقلبت سيارة نقل محملة بـ 7 أطنان من فاكهة "الكنتالوب"، اليوم الثلاثاء، على الطريق الصحراوي الغربي في الغنايم بمحافظة أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم، بانقلاب سيارة نقل محملة بفاكهة الكنتالوب.

انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيَن من المعاينة الأولية انقلاب سيارة نقل رقم "9815 و د أ" محملة بـ 7.5 طن من فاكهة الكنتالوب، على الطريق الصحراوي الغربي بالغنايم.

جرى وضع كمية من الرمال على الأسفلت لوجود بقعة سولار تسربت من تانك السيارة، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

أصغر جزار في مصر يحلم بكلية الهندسة

أصغر جزار في مصر يحلم بكلية الهندسة

استئناف المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

استئناف المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

شبكة عيون الإخبارية