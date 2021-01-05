بالصور.. انقلاب سيارة محملة بـ7 أطنان "كنتالوب" بصحراوي أسيوط

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أسيوط- محمود عجمي:

انقلبت سيارة نقل محملة بـ 7 أطنان من فاكهة "الكنتالوب"، اليوم الثلاثاء، على الطريق الصحراوي الغربي في الغنايم بمحافظة أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم، بانقلاب سيارة نقل محملة بفاكهة الكنتالوب.

انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيَن من المعاينة الأولية انقلاب سيارة نقل رقم "9815 و د أ" محملة بـ 7.5 طن من فاكهة الكنتالوب، على الطريق الصحراوي الغربي بالغنايم.

جرى وضع كمية من الرمال على الأسفلت لوجود بقعة سولار تسربت من تانك السيارة، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.