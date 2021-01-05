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مجانا لهذه الفئة.. الصحة: لقاح كورونا أولوية للقطاع الصحي ومرضى الأورام

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مجانا لهذه الفئة.. الصحة: لقاح كورونا أولوية للقطاع الصحي ومرضى الأورام مجانا لهذه الفئة.. الصحة: لقاح كورونا أولوية للقطاع الصحي ومرضى الأورام

مصراوي Masrawy

11:40 ص الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب- محمد سامي:

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال اجتاع مجلس الوزراء، منذ قليل، جهود توفير اللقاحات من الشركات والجهات العالمية المختلفة، حيث أشارت إلى الاتفاقيتين الموقعة مع "جافي" ودولة الصين، كما تناولت موقف إتاحة اللقاحات من شركات "ساينو فارم" و"فايزر" و"ساينوفاك" و"استرازينيكا".

وأشارت الدكتورة هالة زايد إلى موقف المراكز المخصصة لتقديم خدمات التطعيم باللقاحات الخاصة بفيروس "كورونا"، حيث تم تخصيص 34 مركزا لهذا الغرض، وستقوم جميعها بالعمل طوال أيام الأسبوع بل وحتى في الإجازات الرسمية.

وأوضحت أن الأولوية في الحصول على اللقاحات ستكون للعاملين بالقطاع الصحي، ومرضى الأورام، وأصحاب الأمراض المزمنة، على أن تتكفل الدولة بتكاليف اللقاح للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" وأصحاب الأمراض المزمنة.

وقالت الدكتورة هالة زايد، إن الموقف الوبائي الحالي في المحافظات المختلفة أظهر زيادة الإصابات في القاهرة والجيزة والفيوم والمنيا، وهي أعلى 4 محافظات حاليا.

وكانت الوزارة قد أوضحت قبل أسابيع أن أعلى إصابات في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية.

من جانبه، أوضح مدبولي أن هناك ما يقرب من 500 مستشفى تقدم خدماتها حالياً لمرضى ، سواء مُستشفيات وزارة الصحة، التي بلغت نحو 363 مستشفى، وكذا مُستشفيات التعليم العالي، وغيرها من الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها، مشيراً إلى أن الدولة تبذل جهوداً ضخمة لمواجهة هذا الوباء العالمي، والأطقم الطبية تؤدي واجباتها.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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