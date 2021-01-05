الصحة: 6 إجراءات جديدة لحوكمة منظومة الأكسجين بالمستشفيات

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مصراوي Masrawy

كتب- محد سامي:

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، جهود حوكمة منظومة إمداد الأكسجين والغاز المُسال بالمستشفيات، حيث شهدت الفترة الماضية التعاقد مع الشركات المُنتجة للأكسجين المسال لتوريد إنتاجها بالكامل، مضيفة أنه تمت مراجعة شبكات الغازات بالمستشفيات، وزيادة السعة التخزينية للأكسجين، كما تم تشكيل غرفة لإدارة إمداد الأكسجين مركزيا؛ لمتابعة المخزون اليومي بالمديريات والمستشفيات بالمحافظات، والقيام بتتبع الخزانات بالمستشفيات، فضلا عن أنه يتم أيضا إعداد منظومة مميكنة لتتبع موقف المخزون اليومي لكميات الأكسجين والغاز المسال.

وقالت الدكتورة هالة زايد، إن الموقف الوبائي الحالي في المحافظات المختلفة أظهر زيادة الإصابات في القاهرة والجيزة والفيوم والمنيا، وهي أعلى 4 محافظات حاليا.

وكانت الوزارة قد أوضحت قبل أسابيع أن أعلى إصابات في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية.

من جانبه، أوضح مدبولي أن هناك ما يقرب من 500 مستشفى تقدم خدماتها حالياً لمرضى فيروس كورونا، سواء مُستشفيات وزارة الصحة، التي بلغت نحو 363 مستشفى، وكذا مُستشفيات التعليم العالي، وغيرها من الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها، مشيراً إلى أن الدولة تبذل جهوداً ضخمة لمواجهة هذا الوباء العالمي، والأطقم الطبية تؤدي واجباتها.