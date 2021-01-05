لتحقيق تواصل هادف وفعال.. "السكك الحديدية" تطلق موقعها الرسمي الجديد

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مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إطلاق الموقع الرسمي للهيئة في شكله الجديد، بعد تطويره لخدمة الجمهور؛ بهدف تحقيق تواصل هادف وفعال بين الهيئة وجمهورها، والذي يأتي بالتزامن مع بدء العام الجديد 2021.

وأشار البيان إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لهذا المرفق الحيوي، إذ كان بمثابة قوة الدفع للعاملين بالهيئة لتنفيذ حزمة من المشروعات الضخمة بكل قطاعتها، وأن الهيئة وضعت افتتاح موقعها الإلكتروني الجديد ضمن سياستها لتحقيق التواصل والتفاعل الهادف مع الجمهور، وإبراز الجهود التي يبذلها كل عامل داخل السكة الحديد؛ لرفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.

ويعمل الموقع على توفير كل الأخبار وأنشطة الهيئة وخدمة استقبال المقترحات والشكاوى، كما يتوفر بالموقع كل أرقام التليفونات التي تحقق التواصل بين الهيئة والجمهور المتعامل معها؛ للوصول معًا إلى أعلى خدمة مطلوبة.

اللينك الخاص بالموقع الرسمي:اضغط هنا