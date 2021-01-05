بالفيديو.. ولي العهد يستقبل محمد بن راشد في مطار العلا

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يرأس وفد دولة الإمارات للمشاركة في القمة الخليجية 41

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والوفد المرافق له؛ للمشاركة في القمة 41.

ويضم الوفد الرسمي الإماراتي: الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

ويرأس محمد بن راشد آل مكتوم؛ وفد دولة الإمارات للمشاركة في القمة الخليجية 41.