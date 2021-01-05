بسبب بيع المخدرات أمام منزله.. عاطل يقتل جاره في شبرا الخيمة- صور

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

لقي سائق حتفه قتيلًا، في مشاجرة مع عاطل اليوم الثلاثاء،، بسبب بيع الأخير المخدرات أمام منزل المجني عليه بشبرا الخيمة، وجرى ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مستشفى ناصر العام، بوصول أحمد محمد من سكان بهتيم في شبرا الخيمة، مصابًا بطعنات في أماكن متفرقة في الجسد، وفارق الحياة.

انتقل الرائد حازم الخيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وتبين وقوع مشادة كلامية بين أحمد محمد وشهرته "ميشو" سائق أتوبيس خاص، وأحد جيرانه بالشارع ويدعى "ا.أ"، وشهرته الحرامي، بسبب بيع الأخير للمواد المخدرة أمام منزل المجني عليه، الذي عاتبه، فما كان من المتهم إلا أن سدد إليه طعنات بسكين، فأراداه قتيلًا.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.