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تحرير محاضر لـ 33 مواطنًا في سوهاج لعدم ارتداء الكمامة

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تحرير محاضر لـ 33 مواطنًا في سوهاج لعدم ارتداء الكمامة تحرير محاضر لـ 33 مواطنًا في سوهاج لعدم ارتداء الكمامة

مصراوي Masrawy

11:19 ص الثلاثاء 05 يناير 2021

سوهاج– عمار عبدالواحد:

أعلنت رئاسة الوحدة المحلية بجهينة في محافظة سوهاج، إنه جري تحرير محاضر لـ 33 مواطنًا خلال اليومين الماضين، لعدم التزامهم بتعليمات رئيس مجلس الوزراء بارتداء الكمامة، لمواجهة انتشار المستجد "كوفيد- 19".

وقال أحمد البدري رئيس المدينة، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إنه جرى تنفيذ حملات بالتنسيق مع مركز شرطة جهينة استهدفت عددًا من الأماكن العامة للتأكد من التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار رئيس مدينة جهينة إلى أن الحملات تستهدف الأماكن العامة كمواقف السيارات، والمصالح الحكومية، والمنشآت العامة، والبنوك، والمواقف العمومية، وسيارات الأجرة، لضبط المخالفين من المواطنين.

ولفت "البدري" إلى أن هناك غرفة عمليات في مجلس مدينة جهينة لرصد المخالفات.

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