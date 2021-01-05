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بالصور.. رئيس جامعة أسيوط يتفقد مجمع الخدمات المركزية

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بالصور.. رئيس جامعة أسيوط يتفقد مجمع الخدمات المركزية بالصور.. رئيس جامعة أسيوط يتفقد مجمع الخدمات المركزية

مصراوي Masrawy

11:17 ص الثلاثاء 05 يناير 2021

أسيوطـ محمود عجمي:

تفقد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، أعمال تجهيز مجمع الخدمات المركزية للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، لتسهيل استخراج الشهادات والأوراق الرسمية.

رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة، مصطفى شعيب مدير إدارة خدمات العاملين، وغريب خيري مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، وعدد من القائمين على العمل من إدارة الشئون الهندسية.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أنه يجري تجهيز مكتب السجل المدني، لتقديم خدمات استخراج بطاقات شخصية، شهادات "ميلاد، وفاة"، قيد عائلي، وقسائم الزواج والطلاق.

وأوضح مصطفى شعيب مدير إدارة خدمات العاملين بجامعة أسيوط، أن الزيارة تضمنت تفقد المكاتب المخصصة للسجل المدني، ومكتب الخدمات الشرطية والذي يعمل على تقديم صحيفة الحالة الجنائية، واستخراج جوازات السفر وتصاريح العمل، إلى جانب الغرف المخصصة لمكتب الشهر العقاري المقرر نقله من مقر الجامعة بالوليدية، ويضم مكتب تصديق تابع لوزارة الخارجية، ومكتب حجز تذاكر القطارات وشركات بيع تذاكر الأتوبيس.

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