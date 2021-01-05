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موجة ثلوج كثيفة تضرب اليابان.. وتقطّع السبل بأكثر من ألف مركبة (صور وفيديو)
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الأحد 10 يناير 2021 12:58 مساءً
ضبط 4 أشخاص حاولوا قتل شخص ثأرا من شقيقه في القاهرة
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الأحد 10 يناير 2021 12:58 مساءً
ضبط شخص بحوزته 65 أسطوانة أكسجين مجهولة المصدر في القاهرة
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الأحد 10 يناير 2021 12:58 مساءً
الداخلية تواصل التيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية
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الأحد 10 يناير 2021 12:58 مساءً
تُستخدم لعلاج مصابي كورونا .. ضبط شخص بحوزته 150 أسطوانة غاز في القاهرة
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الأحد 10 يناير 2021 12:58 مساءً
سقوط عصابة الآثار المُقلدة للنصب على مواطنين في الجيزة
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الأحد 10 يناير 2021 12:58 مساءً
الراجحي يتقدم للمركز الثاني.. "السابعة" ماراثونية وعلى السائقين إصلاح أعطالهم بأنفسهم
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الأحد 10 يناير 2021 12:43 مساءً
وزارة العدل: إصدار 4.5 ملايين وكالة إلكترونية خلال عامين
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الأحد 10 يناير 2021 12:43 مساءً
"الباحص": في أعناقنا رسالة سامية لتقديم منتج إعلامي مؤثر يحاكي الواقع التعليمي
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الأحد 10 يناير 2021 12:43 مساءً
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الأحد 10 يناير 2021 12:43 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
وزير الخارجية الكويتي يعلن التوصل لاتفاق لفتح الحدود بين السعودية وقطر
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 05 يناير 2021 11:34 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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