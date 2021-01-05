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ضبط 50 شيشة في حملة على المقاهي بسوهاج

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ضبط 50 شيشة في حملة على المقاهي بسوهاج ضبط 50 شيشة في حملة على المقاهي بسوهاج

مصراوي Masrawy

11:01 ص الثلاثاء 05 يناير 2021

سوهاج– عمار عبدالواحد:

نفذت الوحدة المحلية بمدينة أخميم في محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، حملة على المقاهي، أسفرت عن ضبط 50 شيشة، وتحرير 35 محضر مخالفات.

وقال حسين حبارير، رئيس الوحدة المحلية بأخميم، إن الحملة جاءت تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بمنع تداول الشيشة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار المستجد "كوفيد 19".

وأكد "حبارير" استمرارية الحملات على المقاهي والنوادي لمنع تداول الشيشة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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