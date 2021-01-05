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بالصور- ردم هبوط أرضي ابتلع سيارة وقتل قائدها في الإسكندرية

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بالصور- ردم هبوط أرضي ابتلع سيارة وقتل قائدها في الإسكندرية بالصور- ردم هبوط أرضي ابتلع سيارة وقتل قائدها في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

10:59 ص الثلاثاء 05 يناير 2021

الإسكندرية– محمد عامر:

بدأت إدارة الطرق والمرافق بحي العامرية أول بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ردم موقع الهبوط الأرضي بقرية "طيبة 1" بمنطقة النهضة، وذلك بعدما تسبب في مصرع شخص، السبت الماضي.

وقال اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، إنه تبين من الفحص المبدئي أن الهبوط ناتج عن تفاعلات كيمائية ببيارة مياه صرف خاصة بمصنع أجبان.

وأضاف رئيس حي العامرية أول، أنه جرى إخطار قسم شرطة العامرية أول لاتخاذ الإجراءات القانونية، فضلًا عن قطع المرافق ووضع حواجز بموقع الهبوط، لبدء أعمال الإصلاح.

ووجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتشكيل لجنة لوضع أنسب الحلول للبدء في أعمال إصلاح موقع الهبوط الأرضي بقرية طيبة، حفاظًا على المنشآت المجاورة وأرواح المواطنين.

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