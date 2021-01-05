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بالأسماء.. 17 مصابًا في حادث الطريق الصحراوي بأسوان

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مصراوي Masrawy

10:58 ص الثلاثاء 05 يناير 2021

أسوان– إيهاب عمران:
لقي سودانيين اثنين مصرعهما، صباح اليوم الثلاثاء، وأصيب 17 آخرين في حادث تصادم بأسوان.
تلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسوان، بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس ركاب قادم من السودان وسيارة نقل ثقيل بالطريق الصحراوي الغربي بعد كمين غرب أسوان بحوالي 15 كيلو، ما أسفر عن سقوط وفيات ومصابين.
جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي، وإيداع الجثتين مشرحة أسوان العمومية.
وجاءت أسماء المصابين كالتالي..

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