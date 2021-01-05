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هناك احتياطٍ كافٍ.. مدبولي يؤكد متابعة توافر الأكسجين على مدار اليوم بكافة المستشفيات

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هناك احتياطٍ كافٍ.. مدبولي يؤكد متابعة توافر الأكسجين على مدار اليوم بكافة المستشفيات هناك احتياطٍ كافٍ.. مدبولي يؤكد متابعة توافر الأكسجين على مدار اليوم بكافة المستشفيات

مصراوي Masrawy

11:17 ص الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب- مصراوي:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مُتابعة يومية لتوافر الأكسجين على مدار اليوم، في كُل المُستشفيات على مُستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن هناك احتياطياً كافياً في كُل محافظة.

وأوضح مدبولى، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، أن هناك ما يقرب من 500 مستشفى تقدم خدماتها حاليًا لمرضى ، سواء مُستشفيات وزارة الصحة، التى بلغت نحو 363 مستشفى، وكذا مُستشفيات التعليم العالي، وغيرها من الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها، مشيراً إلى أن الدولة تبذل جهوداً ضخمة لمواجهة هذا الوباء العالمي، والأطقم الطبية تؤدي واجباتها.

وثمن رئيس الوزراء، الجُهد الخارق المبذول من الأطقم الطبية في هذه المرحلة، لحماية المواطنين المصريين من "كورونا"، والحفاظ على صحتهم، مؤكداً أنها تقوم بملحمة حقيقية بكل ما تحمله هذه الكلمات من معنى، مُتوجهاً بالشكر والتقدير لجميع الأطقم الطبية والمسئولين عن مواجهة هذا الوباء.

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مصراوي Masrawy

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