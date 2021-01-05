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مدبولي: الأطقم الطبية تقوم بـ"ملحمة حقيقية" للحفاظ على صحة المواطنين

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مدبولي: الأطقم الطبية تقوم بـ"ملحمة حقيقية" للحفاظ على صحة المواطنين مدبولي: الأطقم الطبية تقوم بـ"ملحمة حقيقية" للحفاظ على صحة المواطنين

مصراوي Masrawy

11:03 ص الثلاثاء 05 يناير 2021


كتب- مصراوي:
تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتهنئة إلى أعضاء ، خلال اجتماعها اليوم، لافتاً إلى أن هذا هو أول إجتماع لمجلس الوزراء في العام الجديد، مُتمنياً بهذه المُناسبة أن يكون عام خير على والبشرية جمعاء.

كما توجه مدبولي بالتهنئة للمصريين الأقباط، داخل مصر وخارجها، بمُناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد، مُتمنياً لهم دوام الصحة والسعادة والخير.

ولفت رئيس الوزراء إلى تشريف الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، بافتتاح المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، والإطلاع على خطط وبرامج الحكومة في إطار المُبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي عبر برامج تمويل وتسهيلات للمواطنين.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لوزيرة التجارة والصناعة، وكل الوزراء الذين ساهموا في هذا الحدث، وصندوق تحيا مصر، مشيراً إلى أن الهدف من هذا المشروع هو تحفيز المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، لما يحققه ذلك من عوائد مباشرة لصالح المواطنين في مقدمتها استبدال السيارات الملاكي المتقادمة بأخرى جديدة تماماً من أحدث الطرازات وتعمل بطاقة الغاز المنخفضة التكلفة، وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط منخفضة الفائدة وطويلة الاجل، وهو ما يتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوي معيشة المواطنين وتقديم افضل الخدمات لهم.

وتطرق رئيس الوزراء إلى موقف جهود مواجهة ، مؤكداً أن هناك مُتابعة يومية لتوافر الأكسجين على مدار اليوم، في كُل المُستشفيات على مُستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن هناك احتياطياً كافياً في كُل محافظة.

وأوضح مدبولي أن هناك ما يقرب من 500 مستشفى تقدم خدماتها حالياً لمرضى فيروس كورونا، سواء مُستشفيات وزارة الصحة، التي بلغت نحو 363 مستشفى، وكذا مُستشفيات التعليم العالي، وغيرها من الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها، مشيراً إلى أن الدولة تبذل جهوداً ضخمة لمواجهة هذا الوباء العالمي، والأطقم الطبية تؤدي واجباتها.

كما أشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة في متابعة تنفيذ القرارات الإحترازية، وفي مقدمتها الإلتزام بإرتداء "الكمامة" في الأماكن العامة والمزدحمة، مؤكداً أن الحكومة جادة وحاسمة في تطبيق هذه القرارات للحفاظ على المجتمع، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية، حررت أكثر من 21 ألف غرامة فورية للمخالفين في يوم واحد، ويتم تشديد المتابعة في كافة المولات والمطاعم والكافيهات دون تهاون.

وثمن رئيس الوزراء الجُهد الخارق المبذول من الأطقم الطبية في هذه المرحلة لحماية المواطنين المصريين من "كورونا" والحفاظ على صحتهم، مؤكداً أنها تقوم بملحمة حقيقية بكل ما تحمله هذه الكلمات من معنى، مُتوجهاً بالشكر والتقدير لجميع الأطقم الطبية والمسئولين عن مواجهة هذا الوباء.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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