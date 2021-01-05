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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم خلال عام 2020 الانتهاء من تنفيذ 1056 وحدة سكنية "44 عمارة" بمشروعى جنة للإسكان الفاخر وسكن مصر للإسكان المتوسط بمدينة الشروق، كما تم تسليم 3062 وحدة سكنية بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بالمرحلتين الأولى والثانية شاملة المرافق، مشيراً إلى أن إجمالى الاستثمارات بالمدينة خلال 2020 بمختلف القطاعات بلغ نحو 775 مليون جنيه.

وكشف المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن أبرز إنجازات الجهاز خلال عام 2020، حيث شملت الإنجازات تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وانتهاء العديد من مشروعات الإسكان، وكذا تطوير الطرق ورفع كفاءة الكهرباء والمرافق، وزراعة وتجميل العديد من الأحياء والتى كان لها الأثر فى خلق مناخٍ آمن لجذب الاستثمار فى مدينة الشروق.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه على رأس الإنجازات التى تمس حاجة قاطنى المدينة، أنه تم التُمكن من امتلاك شبكة مواصلات خارجية وداخلية على أعلى مستوى وربط 3 خطوط خارجية إلى مناطق (ميدان العباسية - محطة مترو سراى القبة – القاهرة الجديدة)، فضلاً عن تسليم "مكتبة الطفل" لهيئة الكتاب وتجهيزها للتشغيل تحت إسم "مركز الكاتب المصرى"، بجانب زراعة وتجميل مساحة 250 فدانا.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه فيما يخص قطاع الخدمات، فقد تم الانتهاء من تنفيذ 5 مدارس وأكبرها مدرسة النيل الدولية باستثمارات من الجهاز بلغت نحو 75 مليون جنيه، وتخصيص أول مدرسة كـأكاديمية للفنون، والبدء فى إجراءات تنفيذ مدرسة سعة 42 فصلاً خلال 2021 ضمن خطة الجهاز، وتسليم قطعة أرض لإنشاء أول مدرسة للمتفوقين لهيئة الأبنية التعليمية، وقطعة أرض لإقامة مجمع معاهد أزهرية، والانتهاء من تنفيذ حضانة، وبدء إجراءات تنفيذ حضانتين، وكذا الانتهاء من تنفيذ وحدة صحية ورفع كفاءة وتطوير شامل لمقر الإسعاف وتخصيص 6700م2 لوزارة الصحة كتوسعات للمستشفى القائم، وإنشاء سوق منافذ الخير، ومول تجارى هو الأول من نوعه بالمدينة باستثمارات من الجهاز، وجارٍ التجهيز لتشغيله، والانتهاء من تنفيذ 18سوقاً تجارية بإجمالى 210 محال، تم بيع 11 محلاً تجارياً و 6 صيدليات منها، والانتهاء من تنفيذ مركز شباب، وجارٍ تشغيل ملعبين ثلاثيين، بجانب تشغيل وحدة الدفاع المدنى الثانية بالإسكان العائلى، وتشغيل 20 أتوبيساً مجهزا بهدف الربط بين مدينة الشروق والمدن المحيطة.

وبالنسبة لملف الطرق، أضاف المهندس عبدالرءوف الغيطى: تم استهداف خلق محاور جديدة وتطوير الحالى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ طرق بأطوال بلغت 20كم، بمحورى جمال عبدالناصر وأحمد عرابى، والبدء فى تنفيذ المحور الموازى للقطار الكهربائى وتطوير الميادين، وصيانة ورفع كفاءة 3 محاور رئيسية بالتخطيط واللافتات وإنهاء أعمال التطوير الحضرى بالإسكان الإقتصادى لـ51 مربعاً سكنياً، والفاخر لـ42 عمارة، وإنهاء أعمال التطوير للطرق وتنسيق الموقع لـ6 أحياء سكنية، والتى تعادل نسبة 25% من أحياء المدينة، وجارٍ تطوير الطرق لـ 10 أحياء بنسب إنجاز متقدمة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم تحقيق إنجاز فى مجال ترشيد الطاقة ورفع مستوى الإنارة بكافة المحاور الرئيسية عن طريق تغيير كشافات الصوديوم إلى كشافات ليد واستبدال 10 آلاف كشاف بإجمالى أطوال طرق 200 كم، مما ساهم فى توفير الطاقة بمقدار 60% بتلك المحاور، مع استخدام الكشافات المستبدلة لرفع كفاءة الإنارة بالمدينة، حيث وصلت نسبة الإنارة إلى 95% داخل الأحياء السكنية، والانتهاء من مشروعات استكمال وتأهيل شبكات الجهد المتوسط والمنخفض والإنارة لـ8 مناطق بالقطاع الشرقى والتى تمثل نسبة 85% من مناطق العمارات بالمدينة، وإنهاء تأهيل الحيين 3 و 4 مع زيادة القدرة الكهربائية المخصصة للمدينة من 100 م ف أ إلى 140 م ف أ.