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"الصحة": الحصول على موعد التطعيم يتم خلال 48 ساعة عبر "صحتي"

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"الصحة": الحصول على موعد التطعيم يتم خلال 48 ساعة عبر "صحتي" "الصحة": الحصول على موعد التطعيم يتم خلال 48 ساعة عبر "صحتي"
قالت: المراكز الثلاثة تم تجهيزها ودعمها بالخدمات الأساسية كافة وتوفير الكوادر

شهدت مراكز لقاحات في الرياض وجدة والشرقية، حضورًا كبيرًا من أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم؛ في ظل تنظيم وانسيابية تامة لتسهيل عملية الحصول على اللقاح.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن تدشين خدمة التسجيل لأخذ اللقاح عبر تطبيق "صحتي" في منتصف الشهر الماضي، قبل أن تدشن مركز لقاحات كورونا في مدينة الرياض، الذي يضم أكثر من 550 عيادة، ثم أتبعته بتدشين مركز لقاحات كورونا في مطار الملك عبدالعزيز (الصالة الجنوبية) بمحافظة جدة، الذي يضم (84) عيادة، وبعده قامت الوزارة بتدشين مركز لقاحات كورونا في مركز المعارض الدولية في الظهران بالمنطقة الشرقية، الذي يضم (84) عيادة.

وأكدت وزارة الصحة أن المراكز الثلاثة تم تجهيزها ودعمها بالخدمات الأساسية كافة، وتوفير الكوادر الطبية والفنية اللازمة؛ لافتةً إلى أنه سيتم قريبًا -بإذن الله- تدشين مراكز للقاحات في جميع مناطق المملكة.

وقد حددت "الصحة" الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح فيروس (كورونا)؛ حيث ستكون الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى، المواطنين والمقيمين ممن هم فوق 65 سنة، وأصحاب المهن الأكثر عُرضة للعدوى، والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40، ومن لديهم نقص في المناعة مثل الذين تمت لهم عمليات زراعة أعضاء، ومن يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، وكذلك مَن لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة مثل الربو، والسكري، وأمراض الكلى المزمنة، وأمراض القلب المزمنة، بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة أتاحت لجميع المواطنين والمقيمين التسجيل للحصول على لقاح كورونا عبر تطبيق "صحتي" من خلال الرابط التالي:

http://onelink.to/yjc3nj؛ وذلك من خلال تحميل التطبيق، ومن ثم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، ثم اختيار لقاح كورونا (covid 19) لتعبئة نموذج الطلب، وتحديد المستفيد من اللقاح، ومن ثم إدخال البيانات المطلوبة في نموذج الطلب؛ لتصل طالب الخدمة رسالة SMS بتحديد موعد تلقي جرعات اللقاح؛ وذلك خلال 48 ساعة.

وتُعد المملكة من أولى الدول التي حصلت على اللقاحات المستوفية لمعايير الفعالية والأمان بشكل مباشر من الشركات العالمية الرائدة في صناعة اللقاحات وعن طريق منشأة "كوفاكس" الدولية.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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