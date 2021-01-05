بالصور.. تطهير مقر القومسيون الطبي بالتأمين الصحي في السويس

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مصراوي Masrawy

السويس- حسام الدين أحمد:

وجهت جامعة السويس، اليوم الثلاثاء، قافلة تعقيم من إدارة الجامعة لتعقيم وتطهير مقر اللجنة الطبية "القومسيون الطبي" التابعة للتأمين الصحي.

وقال الدكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة، إن قوافل التطهير مستمرة لدعم القطاع الطبي والأحياء في مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وصرح رئيس الجامعة، أن هذا الإجراء ليس الأول من نوعه وسبق ونفذت الجامعة عمليات التطهير خلال الموجة الأولى، وهناك خطة لتعقيم مختلف المرافق والمؤسسات بمدينة السويس.

وفي السياق عقمت إدارة الأمراض المتوطنة التابعة لمديرية الصحة، المسجد الكبير بحي فيصل، وسيارة الإسعاف المخصصة لنقل جثامين المتوفين.