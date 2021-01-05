تعليم المنوفية تفعل الإجازة الاستثنائية لمن تعول طفل أقل من 12 عامًا

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

قرر أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، تفعيل القرار الخاص بمنح الموظفة التي تعول طفل أو أكثر تقل أعمارهم عن 12 عام، أجازة استثنائية حتى نهاية إجازة نصف العام، وذلك تفاديا للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال "سويد" على من تنطبق عليها الشروط وترغب في الحصول على الإجازة الاستثنائية، تقديم طلب للمدير المباشر مرفقًا به شهادة ميلاد الطفل ومن ثم رفعه لمدير عام الإدارة لاتخاذ اللازم بما لا يعطل سير العمل ويخدم الصالح العام.