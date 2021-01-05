مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

لقي تلميذ مصرعه، اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته بكسر في الجمجمة عقب اصطدام سيارة نقل به أثناء لهوه أمام المنزل، بالبلينا في سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا إخطارًا من المستشفى المركزي، بوصول الطفل "يوسف. ح" 8 أعوام، ويقيم دائرة المركز جثة هامدة.

وأفاد والده أنه أثناء لهو نجله أمام المنزل اصطدمت به سيارة نقل قيادة "محمود. ج" 37 عامًا سائق ويقيم دائرة المركز ما نتج عنه وفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة كسر بالجمجمة ونزيف داخلي، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.