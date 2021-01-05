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براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

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براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

مصراوي Masrawy

10:43 ص الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية ، نجح في توفير 50 وظيفة (مندوب مبيعات) عن طريق نقل الكفالة بإحدى شركات خدمات الإنترنت المنزلي بجدة براتب 4000 ريـال وتأمين طبي مميز للموظف والعائلة، وبدل وقود 500 ريـال، وحوافز ومكافآت تصل إلى 15 ألف ريـال، ومزايا أخرى خاصة اجتماعية.

وأضاف سعفان، في بيان اليوم الثلاثاء، أن مكاتب التمثيل العمالي بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول، مؤكدًا أن شَغل الـ50 فرصة عمل سيكون ممن استغنت عنهم الشركات أو مَن يريد نقل الكفالة على شركات أخرى.

وبتوجيه من الملحق العمالي وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، قام الملحق العمالي عبد الحليم محمود لبيب، بالتفاوض مع شركة خدمات الإنترنت المنزلي الألياف البصرية، وتوفير 50 فرصة عمل بالراتب المذكور، فضلًا عن تذاكر سفر للموظف وزوجته، وإجازة سنوية، وسيارة تصرف حسب سياسة الشركة، واستقرار وأمان وظيفي.

وأشار الملحق العمالي بجدة إلى أنه للتوصيل وإرسال السيرة الذاتية على الواتس آب 0550058424، عنوان الشركة: حي السلامة، شارع الأمير سلطان، مبنى سلامة سنتر الدور الثاني برج B.

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