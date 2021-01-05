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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

توافد على صالة 4 بمطار القاهرة الدولي، والمخصصة لاستقبال الضيوف والمنتخبات المشاركة في البطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، والتي تُقام في مصر من 13 إلى 31 يناير الجاري، اليوم الثلاثاء، عدد من المشاركين في البطولة؛ ومنهم الفريق الاستعراضي الكندي الذي سوف يشارك في افتتاح البطولة.

ووصل إعلاميون تابعون لإحدى شركات البث، وقامت السلطات باستقبالهم وإنهاء إجراءات وصولهم وسط الإجراءات الاحترازية المتبعة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إنه تم تخصيص صالة 4 بالمطار، والتي انتهت من كل الترتيبات بها، تحت إشراف الطيار أشرف حافظ، مدير مبنى 1 بالمطار؛ لإنهاء إجراءات وصول الضيوف والمنتخبات المشاركة في البطولة، وتم تشكيل فرق على أعلى مستوى من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة الدكتور طارق إسماعيل، مدير عام العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي؛ للتعامل مع ضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث العالمي، وذلك بناء على توجيهات وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عنبة، وتحت إشراف المهندس سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمحاسب مجدي إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الداخلية متمثلة في مديرية أمن مطار القاهرة.

وأشارت المصادر إلى تخصيص غرفة عمليات داخل الصالة تشارك فيها كل الجهات العاملة بالمطار، والتي استقبلت الفريق الاستعراضي الكندي؛ حيث وصل على مجموعتين، الأولى ضمت 6 ركاب والثانية راكبين، وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم داخل الأوتوبيسات المعقمة إلى مكان الإقامة، كما وصل وفد إعلامي صغير تابع لإحدى شركات البث، وتم إنهاء إجراءات وصوله وخروجه من الصالة.