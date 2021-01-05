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إصابة ربة منزل وطالبة في حادث تصادم بسوهاج

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إصابة ربة منزل وطالبة في حادث تصادم بسوهاج إصابة ربة منزل وطالبة في حادث تصادم بسوهاج

مصراوي Masrawy

10:32 ص الثلاثاء 05 يناير 2021

سوهاج– عمار عبدالواحد:

أصيبت ربة منزل وطالبة، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتين، بدار السلام، في محافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة دار السلام، بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بالطريق الزراعي الشرقي بناحية الحرجة.

وتبين أنه أثناء مرور سيارة ملاكي قيادة "زكي. ش" 40 عامًا حاصل على بكالوريوس تجارة ويقيم بمحافظة الجيزة، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة نقل قيادة "ماجد. و" 33 عامًا سائق، يقيم محافظة قنا.

نتج عن الحادث إصابة كل من "روزية. س" 39 عامًا ربة منزل، و"آمال. ك" 12 عامًا طالبة، وتقيمان ناحية دير النغاميش دائرة المركز "من مستقلي السيارة الأولى" باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابتين للمستشفى المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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