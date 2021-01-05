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للطيران تنظم جولة تعريفية لطلبة كلية الإعلام

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مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لطلبة كلية الإعلام للطيران تنظم جولة تعريفية لطلبة كلية الإعلام

مصراوي Masrawy

10:15 ص الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

استقبلت شركة للطيران، وفدًا من طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر، للقيام بزيارة تعريفية لمتحف الشركة التاريخي، والتعرف على أنشطة الشركة وكيفية تعاملها مع وسائل الإعلام، خاصة في فترة الأزمات، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بتنمية الوعي والتثقيف لدى الشباب بجميع أعمارهم، وتعريفهم بالمجالات المختلفة ومنها منظومة الطيران المدني المصري.

وخلال الزيارة تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لاستقبال الطلبة، الذين أبدوا إعجابهم بمتحف مصرللطيران، وامكانيات وتاريخ الشركة الوطنية العريق، كما أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة التي تعد بمثابة إضافة كبيرة لهم في المجال الإعلامي والتعرف على سوق العمل عن قرب ، وقدم مشرفوا الزيارة الشكر للشركة على هذه الزيارة التعريفية التي نظمتها الإدارة العامة للدعاية والإعلام، بالتنسيق مع العلاقات العامة بالشركة القابضة لمصر للطيران ، ذلك ومن منطلق المسئولية المجتمعية التي توليها الشركة القابضة لمصر للطيران برئاسة الطيار رشدي زكريا.

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