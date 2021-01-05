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المكسيك تُجيز الاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا/أكسفورد

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المكسيك تُجيز الاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا/أكسفورد المكسيك تُجيز الاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا/أكسفورد

مصراوي Masrawy

10:31 ص الثلاثاء 05 يناير 2021

مكسيكو سيتي- (د ب أ):

منحت المكسيك لقاح أسترازينيكا/أكسفورد ضد موافقة استخدام الطوارئ، حسبما قال مسؤول بوزارة الصحة، ما يجعله ثاني لقاح يحصل على الضوء الأخضر بعد لقاح فايزر/بيونتيك.

وفي 24 ديسمبر، أصبحت المكسيك أول دولة في أمريكا اللاتينية تبدأ التطعيم ضد كورونا بجرعات من اللقاح الذي طورته شركتا بيونتك الألمانية وفايزر الأمريكية العملاقة للأدوية.

ووفقا للاحصاءات الحكومية، فإن ما يقرب من 44 ألف شخص تلقوا اللقاح حتى الآن في المكسيك.

وسجلت المكسيك أكثر من 1.4 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ونحو 128 ألف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.

وبدأت بريطانيا، التي كانت أول دولة توافق على لقاح أسترازينيكا/أكسفورد، التطعيم به أمس الاثنين.

وفي أمريكا اللاتينية، وافقت الأرجنتين والسلفادور بالفعل على اللقاح. وهو حاليا قيد المراجعة من قبل السلطات التنظيمية الأوروبية.

وأظهر اللقاح الذي طورته شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية وجامعة أكسفورد فعالية أقل قليلا من لقاح فايزر/بيونتك، ولكنه يمكن تخزينه في درجات حرارة أعلى وبتكلفة أقل .

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مصراوي Masrawy

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