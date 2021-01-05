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القمة 41.. بدء وصول قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون إلى العلا

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القمة 41.. بدء وصول قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون إلى العلا القمة 41.. بدء وصول قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون إلى العلا

القمة 41.. بدء وصول قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون إلى العلا

بدأ قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التوافد إلى محافظة العلا، اليوم، لحضور اجتماع الدورة 41 للمجلس.

فقد وصل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.

وكان في استقباله في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية .

كما كان في استقباله الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.

وغادر سمو ولي عهد مملكة البحرين في موكب رسمي إلى مركز مرايا.

ويضم الوفد الرسمي البحريني معالي وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.القمة الخليجية الـ41

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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