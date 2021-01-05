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بالصور.. محافظ قنا يفتتح 4 مصانع بمنطقة "هو" الصناعية

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بالصور.. محافظ قنا يفتتح 4 مصانع بمنطقة "هو" الصناعية بالصور.. محافظ قنا يفتتح 4 مصانع بمنطقة "هو" الصناعية

مصراوي Masrawy

10:05 ص الثلاثاء 05 يناير 2021

قنا- عبدالرحمن القرشي:

افتتح اللواء أركان حرب أشرف غريب الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، 4 مصانع جديدة بمنطقة "هو" الصناعية، التابعة لنجع حمادي شمالي قنا، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية ومستثمرين.

وأشار "الداودي" إلى أن افتتاح المصانع الأربعة يأتي في إطار حرص الدولة على دعم التنمية والاستثمار على أرض قنا وبصعيد ، لخلق فرص عمل للشباب، وتعظيم الاستفادة من إنتاج المناطق الصناعية في التصدير والاستهلاك المحلي.

وأكد المحافظ، أن المناطق الصناعية بقنا في مدينتي قفط ونجع حمادي وضعت المحافظة على خريطة الاستثمار الواعد، كما بدأت المحافظة تستقبل عددًا من الاستثمارات الأجنبية لإنشاء مشروعات جديدة.

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