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الداخلية تبدأ حملات تطبيق الغرامة الفورية على مخالفي ارتداء الكمامة

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الداخلية تبدأ حملات تطبيق الغرامة الفورية على مخالفي ارتداء الكمامة الداخلية تبدأ حملات تطبيق الغرامة الفورية على مخالفي ارتداء الكمامة

مصراوي Masrawy

10:09 ص الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

بدأت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن صباح اليوم الثلاثاء، بالاشتراك مع الجهات المعنية حملات موسعة لضبط مخالفي ارتداء الكمامات الوقائية وتحصيل الغرامات الفورية بقيمة 50 جنيها.

وقال مصدر أمني إن الإجراءات التي تتبعها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في تفعيل قرار الغرامة الفورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامات بكافة وسائل النقل الجماعي والأماكن الخدمية والشرطية والحكومية على مستوى الجمهورية، وأنه لا استثناءات في قرار تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إلزام جميع المواطنين بارتداء الكمامة، وسيتم تطبيق القرار بصرامة على جميع المواطنين محذرا من التهاون في ارتداء الكمامة الطبية لأن الشرطة سوف تطبق القرار بحسم، ومن يخالف سيتم توقيع العقوبة عليه وتحرير مخالفة له يدفعها بشكل فوري، وإذا امتنع عن الدفع سيتم إحالته للنيابة.

واستطرد المصدر أنه يتم نشر أفراد شرطة في مواقف الأقاليم ومواقف السرفيس ومحطات الركاب في جميع محافظات الجمهورية للتأكد من التزم جميع المواطنين بالقرار كما سيتم الدفع بعناصر من الشرطة النسائية في عربات السيدات بمترو الأنفاق، كما سيتواجد أفراد من الشرطة على بوابات المحطات ومداخل ومخارج المترو، لافتًا إلى أنه سيتم أيضا عمل أكمنة وارتكازات أمنية على كافة الطرق الداخلية بالمحافظات والطرق الرابطة بين المحافظات والمدن للتأكد من التزام مستقلي وسائل النقل الجماعي بقرار اتداء الكمامة الطبية.

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