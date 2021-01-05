★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

وكالات:

غادر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمي المرافق له، صباح الثلاثاء، متوجهًا إلى السعودية، وذلك لترؤس وفد الكويت في اجتماع الدورة الـ (41) لمجلس التعاون الخليجي،

ووفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، كان في وداع الأمير نائبه وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، ورئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وكبار المسؤولين بالدولة.

ويرافق أمير الكويت وفد رسمي يضم كلاً من وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح، ووكيل الديوان الأميري، ومدير مكتب أمير البلاد أحمد فهد الفهد، ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر، ورئيس الشؤون الإعلامية والثقافية بالديوان الأميري يوسف حمد الرومي، وكبار المسؤولين بالديوان الأميري ووزارة الخارجية. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

وفي وقت سابق الثلاثاء، غادر كل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، ونائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد، إلى السعودية لحضور القمة الخليجية الـ41 المُزمع انعقادها في محافظة العلا.

وأعلنت الكويت أمس أن السعودية وقطر اتفقتا على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين الجانبين، ما يزيد الآمال بأن تنهي القمة التوترات الخليجية مع قطر.

كانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في يونيو من عام 2017 قطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر، وسط اتهامات لها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.