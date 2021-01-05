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كوريا الجنوبية تستدعي السفير الإيراني على خلفية احتجاز ناقلة النفط

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كوريا الجنوبية تستدعي السفير الإيراني على خلفية احتجاز ناقلة النفط كوريا الجنوبية تستدعي السفير الإيراني على خلفية احتجاز ناقلة النفط
أعربت عن احتجاجها وطالبت بالإفراج عن "هانكوك كيمي" في أقرب وقت

كوريا الجنوبية تستدعي السفير الإيراني على خلفية احتجاز ناقلة النفط

استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، السفير الإيراني لدى سيئول، سعيد بادامشي شابستاري؛ للاحتجاج على احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية.

وأعرب كو كيونغ سوك، مدير دائرة شؤون إفريقيا والشرق الأوسط بالخارجية الكورية الجنوبية، أثناء لقائه السفير الإيراني، عن "أسفه" لاحتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط "هانكوك كيمي" يوم أمس، مطالبًا بالإفراج عن ناقلة النفط في أقرب وقت.

ووفق " اليوم"، أكد شابستاري للصحفيين، أن "جميع البحارة بأمان"؛ مشيرًا إلى أنه "لا داعي للقلق على سلامتهم"، فيما لم يعلق على أسباب الاحتجاز وموعد الإفراج عن ناقلة النفط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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